بعد عامين من غرقها.. انتشال جثث خمسة من ضحايا "عبارة الموصل"

كانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قالت منتصف 2019، إن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء غرق "العبّارة"، بينما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل أكثر من 200.

انتشلت الشرطة النهرية في محافظة نينوى شمالي العراق الأحد، جثث 5 ضحايا لغرق "عبّارة" في نهر دجلة بمدينة الموصل، في مارس/ آذار 2019 وعلى متنها أكثر من 200 شخص، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة محافظة نينوى للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن "الشرطة النهرية انتشلت الأحد جثث 5 ضحايا لحادثة العبّارة من نهر دجلة كانت تحت الجسر الخامس في الموصل".

وأوضح أنه "تم التعرف على هويات 4 من الجثث من خلال الهويات الشخصية التي كانت بملاس الضحايا، فيما لاتزال الخامسة مجهولة الهوية".

غالبية ركاب العبارة كانوا من النساء والأطفال، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والشرطة النهرية من إنقاذهم بسبب سرعة جريان المياه.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، قالت منتصف 2019، إن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء غرق "العبّارة"، بينما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل أكثر من 200.

سبق وأن أعلن مجلس محافظة نينوى وصول عدد ضحايا غرق "العبّارة" في نهر دجلة بـ"الجزيرة السياحية" في منطقة الغابات بالموصل إلى 117 قتيلا.

وغرقت "العبّارة" وهي تحمل سائحين عراقيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والشرطة النهرية من إنقاذهم بسبب سرعة جريان المياه.

وأصدرت السلطة القضائية العراقية حينها مذكرات توقيف بحق 9 مسؤولين معنيين بالحادث، بينهم مالكي "العبّارة" و"الجزيرة السياحية" في الموصل.

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