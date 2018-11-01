انتشال صندوق أسود يعود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

ممتلكات ركاب طائرة "ليون آير" قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية في الـ29 من أكتوبر الماضي

قام الغطاسون الإندونيسيون بانتشال أحد الصندوقين الأسودين يعود لطائرة شركة "ليون آير" التي تحطمت في الـ29 من أكتوبر المنصرم قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.



وقال أحد الغطاسين يدعي "هيندرا" لقناة "Metro TV" على متن سفينة "Baruna Jaya"، اليوم الخميس: "لقد حفرنا وقمنا بانتشال الصندوق الأسود" من تحت الحطام في قاع البحر.

وأضاف أن الصندوق الأسود كان برتقالي اللون، مشيرا إلى إنه لم يتضرر في الكارثة. ولم يدقق فيما إذا كان الحديث يدور عن صندوق مسجل مؤشرات التحليق أم صندوق مسجل صوت قمرة القيادة.

وتحطمت طائرة الركاب التابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية التي كانت تقل على متنها 189 شخصا، في الـ29 من أكتوبر الماضي قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.