انتشال 24 جثة لضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

تمكنت السلطات الإندونيسية من انتشال 24 جثة من ضحايا حادث الطائرة المنكوبة التي سقطت، الإثنين، في البحر بعد دقائق من إقلاعها، وعلى متنها 188 راكبا.



وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإندونيسية المحلية، فإن أعمال البحث والإنقاذ التي تجريها العديد من طواقم الإنقاذ بمنطقة سقوط الطائرة في بحر “جاوة” قبالة سواحل منطقة كراوانغ بإقليم جاوة الغربية، أسفرت عن انتشال 24 جثة.



وذكرت مصادر أن جثامين الضحايا تم نقلها إلى مستشفى الشرطة بالعاصمة جاكرتا، وأن مدير المستشفى المذكورة، موسيافاك، قال إن الجثث ممزقة إلى أشلاء، وأن الكيس الواحد من الممكن أن يكون به أكثر من ضحية.



مسؤولو المستشفى تلقوا معلومات من 132 عائلة أقارب الضحايا، في إطار جهودهم لتحديد هوية أصحاب هذه الجثث، مناشدين أقارب بقية الضحايا القدوم إلى المستشفى من أجل تسريع عملية الحصول على المعلومات اللازمة.



ومن المنتظر أن تواصل اليوم، الثلاثاء، فرق البحث والإنقاذ، أعمالها من خلال الغواصين، وغيرهم من الفنيين من أجل الوصول إلى جسم الطائرة، لا سيما بعد الوصول إلى أجزاء منها.



والإثنين، ذكرت إدارة الطيران المدني في إندونيسيا في بيان لها، أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار، وفقد الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها، وتأكدت فرق البحث من تحطمها في البحر.



وكانت رحلة الطائرة “جي تي 610” متجهة في رحلة داخلية من العاصمة جاكرتا، إلى مدينة “بانغكال بينانج” الواقعة في جزيرة سومطرة (شمال)، وعلى متنها 188 شخصا، حسب ما أعلنته وزارة النقل الإندونيسية.



وبحسب موقع “فلايت رادار 24″، الذي يتتبع حركة الطائرات المدنية والتجارية حول العالم، فإن الطائرة المنكوبة هي من طراز “بوينغ 737 ماكس 8″، وتعد طائرة حديثة نسبيا. (الأناضول)