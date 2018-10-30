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انتشال 24 جثة لضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

انتشال 24 جثة لضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة
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