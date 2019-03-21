انتشال 50 جثة إثر غرق عبارة في الموصل (فيديو)

انقلاب عبارة في منطقة غابات الموصل

أعلنت السومرية نيوز، انقلاب عبارة في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنون، معظمهم من العوائل والأطفال.

وأضاف المصدر، أن "العبارة أثناء انقلابها كان على متنها مجموعة من المواطنين أغلبهم عوائل وأطفال"، ولم يذكر المصدر أي معلومات أخرى بشأن الحادث.

وأعلن مصدر في الدفاع المدني العراقي، انتشال 45 جثة من حادث العبارة في الموصل، وإنقاذ 30 شخصا بينهم أطفال ونساء بعد انقلاب العبارة، حيث قتل امرأة وثلاثة اطفال كحصيلة أولية للحادث.