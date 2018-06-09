انتشال 81 جثة جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

أكبر كارثة تشهدها عمليات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل تونس

أعلنت السلطات التونسية السبت انتشال 81 جثة جراء حادث غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس شرق تونس .

وذكرت تقارير اعلامية السبت في صفاقس أنه جرى انتشال ثلاثة جثث ونقلها الى مستشفى المدينة ، وهي في حالة تعفن ليرتفع بذلك عدد الغرقى الذين جرى انتشالهم جراء الحادث الذي وقع يوم الاحد الماضي إلى 81 .

ودفنت السلطات في مدينة صفاقس 20 جثة لمهاجرين من دول افريقية جنوب الصحراء.

وكان القارب يقل قرابة 180 مهاجراً ، وأنقذت وحدات الحرس البحري 68 مهاجراً من بينهم ثمانية أجانب.

وقالت قناة نسمة الخاصة إن هناك 12 جثة لم يتم التعرف على هويتها بعد ولم يتم تسليمها الى أهاليها.

وهذه أكبر كارثة تشهدها عمليات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل تونس رغم أن حصيلة الغرقى ليست نهائية، إذ من المرجح ان تتجاوز حاجز المئة.

وتأتي هذه الحادثة المأساوية بعد كارثة مشابهة في تشرين أول/اكتوبر الماضي بسواحل جزيرة قرقنة عندما غرق مركب مهاجرين اثر اصطدامه بخافرة عسكرية خلال مطاردة ما خلف 46 حالة وفاة.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أعلن يوم الاربعاء الماضي عن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم وقبلها أوقفت الوزارة 10 أمنيين ضمن تحقيقاتها حول الحادثة التي كشفت عن فراغ أمني كانت تعيشه جزيرة قرقنة لعدة أشهر.

وساعد هذا الفراغ الأمني في الجزيرة بشكل كبير على تغذية الهجرة غير الشرعية وأنشطة عصابات تهريب البشر