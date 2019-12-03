انتقادات لمعرض "فاحش" في ماليزيا

وصف وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي معرضا للوشم أقيم في بلاده بأنه "فاحش"، وأصدر تعليمات بإجراء تحقيق إثر انتشار صور لرجال ونساء شبه عراة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واجتذب معرض "تاتو ماليزيا إكسبو" مشاركين من 35 دولة، وأقيم في عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة كوالالمبور.

وقال الوزير محمدين كتابي إن السماح بإقامة المعرض لا يعني إعطاء الضوء الأخضر لأي شكل من أشكال التعرّي بداخله.

وأكد كتابي أن المعرض "لم يكن متماشيا مع ثقافة ماليزيا ... التي يدين معظم أبنائها بدين الإسلام".

ويقام المعرض سنويا منذ عام 2015، لكنه لم يواجه انتقادات سوى في هذا العام من الحكومة التي أعلنت عن اتخاذ "إجراء حازم" ضد المنظمين.

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وتدين نسبة 60 في المئة من الماليزيين البالغ تعدادهم 32 مليونا بالإسلام، ويقول معارضون إن الدولة شهدت اتجاها صوب مزيد من الفكر الديني المحافظ.

وأصدرت محكمة دينية العام الحالي حُكما بالسجن والجَلد والتغريم على خمسة رجال لمحاولة ممارسة الجنس مع ذكور أمثالهم.

وفي عام 2018، جُلدت امرأتان لممارستهما السُحاق في ولاية ترغكانو دار الإيمان المحافظة.