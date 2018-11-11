انتلجنس أفريك: رئيس الغابون خرج من غيبوبة وزيارته للرياض مشؤومة

الرئيس الغابوني علي بونغو

بينما اعتبر الغابونيون أن زيارة رئيسهم للرياض كانت زيارة مشؤومة منحوسة الطالع، أكدت صحيفة “أنتلجنس أفريك” الاستقصائية المختصة في الأخبار السرية “أن الرئيس الغابوني علي بونغو المختفية أخباره منذ أكثر من أسبوعين، خرج من غيبوبة تنويم اصطناعي أدخله فيها أطباء مستشفى فيصل التخصصي في الرياض بعد أن فاجأته جلطة دماغية كادت تقضي على حياته”.

واضطر الأطباء المتخصصون تحت إرباك الحالة التي وجدوا فيها الرئيس بونغو، لتنويمه قصد التمكن من علاج الوذمة الدماغية التي أصابته يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ونقلت الصحيفة في موضوع نشرته اليوم الأحد تحت عنوان “خاص جدا” عن مصدر مطلع على هذا الملف، قوله “إن الأطباء السعوديين قاموا بتنويم الرئيس علي بونغو لامتصاص الجلطة باستخدام وسائل متطورة لعلاج هذه الحالات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء المتخصصين في مستشفى الملك فيصل التخصصي يقومون حاليا باستقصاء الآثار التي خلفتها الجلطة على الجهاز العصبي للرئيس بونغو وأنه يحتاج لفترة نقاهة من عدة أشهر، بعد استكمال علاجه الذي يتطلب أسبوعين آخرين على الأقل. وأكدت انتلجنس أفريك “أن الأطباء السعوديين سينشرون خلال الأسبوع المقبل بيانا عن الحالة الصحية المفصلة للرئيس علي بونغو”.

وسيبقى الرئيس بونغو في فترة نقاهة طبية إلزامية لعدة أشهر ستبعده عن الشأن الغابوني وهو ما يضع بلده في وضعية مربكة وغير مستقرة.

ودخل الرئيس علي بونغو في حالة استعجال وخطر، لمستشفى فيصل التخصصي بعد إصابته بسكتة دماغية مفاجئة يوم 23 أكتوبر المنصرم. ويتخوف الغابونيون من أن يعرض الغياب المتوقع للرئيس بونغو لعدة أشهر، جمهورية الغابون، لتدهور اقتصادي وارتباك سياسي خطير على مستقبلها.