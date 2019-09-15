انتهاء التصويت بانتخابات الرئاسة التونسية وتوقع نسبة مشاركة فوق 50%

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية أبوابها مساء الأحد، في وقت توقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة الإقبال حوالي 50 في المئة أو أكثر.

وبدأ التصويت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ)، واستمر حتى السادسة مساء.

وقال فاروق بوعسكر العضو في الهيئة في تصريحات للصحافيين في المركز الإعلامي للمخصص للانتخابات، إن المعطيات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستقترب أو ربما تتجاوز 50 في المئة.

وفي وقت سابق أعلن ذلك نبيل بفون رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” في مؤتمر صحافي عقده، الأحد، في المركز الإعلامي للهيئة بالعاصمة تونس.

وقال: “المعطيات الحالية التي توصلت إليها الهيئة تشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لتتجاوز 35%”.

وحث بفون التونسيين على ممارسة حقهم الانتخابي، قائلا: “تونس تستحق اليوم أن يخرج شبابها في هذه الساعة للتصويت”.

وتضم قائمة المرشحين بعضا من أبرز شخصيات المؤسسة الحاكمة لكن معظم الاهتمام ينصب على قطب الإعلام نبيل القروي المحتجز منذ الشهر الماضي، وكذلك على أستاذ جامعي في القانون.

ومع عدم وجود شخص مرجح فوزه بشكل ساحق من بين 26 مرشحا في الانتخابات قد يصبح الفرق بين الخاسر ومن يتأهل لخوض جولة الإعادة بسيطا.

وفي مدينة المرسى الساحلية القريبة من العاصمة، اصطف الناخبون في طوابير طويلة خارج مراكز الاقتراع. وقالت ليليا عامري (36 عاما) الموظفة بأحد البنوك "هذه حقيقة لحظات تاريخية. وصلت هنا في الساعة السابعة صباحا... لأدلي بصوتي لزعيمنا الجديد الذي يتعين عليه حماية الديمقراطية".

وتخلصت تونس من الحكم الاستبدادي قبل ثمانية أعوام في ثورة ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في مصر واليمن والبحرين وليبيا وسوريا لكنها وحدها حظت بانتقال سلس وسلمي إلى الديمقراطية.

لكن الشعور بتراجع مستويات المعيشة منذ انتفاضة 2011 إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم أحبط العديد من الناخبين.

ودعا نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشبان وجميع التونسيين لترك منازلهم وممارسة حقوقهم الانتخابية.

وأوضح بافون أن الإقبال سجل بحلول الساعة الثالثة مساء 27.8 بالمئة فقط. وفي انتخابات عام 2014، تجاوز الإقبال 50 بالمئة في الانتخابات الرئاسية.

وفي حي لافاييت بوسط العاصمة، وقف العشرات ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في فناء مدرسة.

وقالت خلود علوي (27 عاما) إن أيا من المرشحين لم يتمكن من إقناعها "لكن يتعين علي الإدلاء بصوتي. هذا مهم للبلد".

ومثلما كان الحال مع الحكومة الحالية، سيتعين على الحكومة التونسية المقبلة أن تتعامل مع مطلب شعبي بزيادة الإنفاق الحكومي في حين تدفع الجهات المقرضة باتجاه خفض الإنفاق.

ويشعر ناخبون كثيرون بخيبة أمل. وفي حي التضامن كان معاذ شينفية (42 عاما) وهو عاطل عن العمل يجلس في مقهى وقال إنه لن يدلي بصوته.

وأضاف "منذ الانتخابات وهم يقطعون لنا الوعود ولم يحدث شيء على الأرض فلماذا أدلي بصوتي؟ الانتخابات ستنتهي وستسقط الوعود فور توليهم مناصبهم مثلما حدث في الانتخابات السابقة".

وبينما يتركز الاهتمام الخارجي لا سيما من جانب الدول العربية على مرشح حزب النهضة الإسلامي المعتدل عبد الفتاح مورو، يراقب كثير من التونسيون مصير القروي الذي يخوض الانتخابات من السجن للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتهرب ضريبي. وينفي القروي هذه الاتهامات.

وقضت محكمة يوم الجمعة ببقاء القروي في السجن بعد إلقاء القبض عليه الشهر الماضي. وقال أنصاره إن هناك من يحاول إسكات مرشحهم.

ومن بين المرشحين البالغ عددهم 26 مرشحا رئيس الوزراء يوسف الشاهد ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع. ويأمل المتنافسون بتحقيق فوز حاسم أو خوض جولة إعادة إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة.

وانصب الاهتمام أيضا على استاذ القانون الدستوري المحافظ قيس سعيد الذي لم يكن معروفا قبل الانتخابات لكنه أصبح شخصية بارزة في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وانسحب اثنان من المرشحين في الأيام القليلة الماضية لمساندة مرشح منافس.

* ساحة مزدحمة

مع هذا العدد الكبير من المرشحين، قد تسفر انتخابات يوم الأحد عن نتائج متقاربة للغاية بحيث لا يكون الفارق في الأصوات كبيرا بين ما يحصل عليه المرشحان اللذان سيخوضان الإعادة المقررة بحلول 13 أكتوبر تشرين الأول وباقي المرشحين.

وجرى تقديم موعد الانتخابات بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوليو تموز وسيتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التعامل مع أي طعون سريعا.

وللرئيس التونسي سيطرة مباشرة على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع في حين يتولى رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان معظم الملفات الأخرى.

وستجرى انتخابات البرلمان في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وبسبب هذا الدور المحدود، أكد العديد من المرشحين على سياساتهم الخاصة بالأمن وهو مجال شهدت فيه تونس تحسنا كبيرا منذ هجومين شنهما متشددون إسلاميون في 2015 وأسفرا عن مقتل عشرات السياح مما دمر قطاع السياحة في البلاد.

ووقف جنديان مسلحان خارج كل مركز من مراكز الاقتراع التي زارتها رويترز.

ورغم خيبة الأمل بسبب الأوضاع الاقتصادية، قال العديد من الناخبين إنهم فخورون بمسيرة تونس الديمقراطية.