انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن

انتهت اليوم الخميس، هدنة أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وسط مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع.

ووصلت مهلة الأسبوعين التي أعلن خلالها التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، إلى نهايتها، من دون أن تفضي إلى هدنة دائمة، الأمر الذي يثير مخاوف من استمرار الحرب في البلاد وإضعاف قدرتها الواهية بالفعل على مكافحة فيروس كورونا.

من جانبها، أعلنت المليشيات الحوثية، رفضها لإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، معتبرة إياه "مجرد تدليس وتضليل على العالم".

وكانت الأمم المتحدة دعت الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار عالميا حتى يتسنى للعالم التركيز على مكافحة كورونا، وتخشى وكالات الإغاثة أن يتسبب في كارثة في اليمن بعد سنوات الحرب الخمس.

وتوقعت مصادر دبلوماسية في وقت سابق تمديد وقف إطلاق النار أسبوعين آخرين على الأقل إن لم يكن حتى نهاية شهر رمضان، غير أنها قالت إن التحالف لم يمدد وقف إطلاق النار بعدما واصل الحوثيون هجماتهم التي رد عليها التحالف بضربات جوية.

وكان وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن دخل في التاسع من أبريل حيز التنفيذ.