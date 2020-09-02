انجاز سعودي: صناعة اكبر كمامة في العالم

اعلنت مؤسسة سعودية عن صناعة اكبر كمامة في العالم لتدخل في موسوعة غينتس للارقام القياسية
#أكبر_كمامة في العالم ! https://t.co/o9BodghfJ4— وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) September 2, 2020
واشار فيديو الى حجم الكمامة التي ظهر عليها علم السعودية وصورة تجمع ملكها سلمان ونجله محمد وذلك في الاحتفال الذي تخلله اناشيد وطنية وهتافات فرحا بالانجاز
وفي السعودية 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.