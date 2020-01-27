انحراف طائرة ركاب عن مدرج المطار جنوب غربي إيران

قال مسؤول إيراني إن طائرة ركاب إيرانية انحرفت عن مدرج مطار ماهشهر جنوب غربي إيران لدى هبوطها صباح اليوم الاثنين.

وقال أمير نصاب، مدير العلاقات العامة في مدينة ماهشهر، إن الطائرة كانت قادمة من طهران إلى مدينة ماهشهر وانحرفت عن مدرج مطار المدينة بسبب عطل فني، بحسب قناة “العالم” الإيرانية.

وأضاف: “لحسن الحظ، جميع الركاب بصحة جيدة”.

وذكرت تقارير اخبارية أن الطائرة كانت تقل 130 راكبا. (د ب أ)