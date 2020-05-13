انخفاض هجمات "داعـش" في سورية



شهد شهر نيسان/إبريل، انخفاضا بنسبة 16 بالمئة في هجمات "الخلايا النائمة"، في حين ازدادت غارات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات التحالف بنسبة 100 في المئة، مضيفا أن الوفيات بين أفراد إدارة "قسد" ارتفعت بنسبة 21 بالمئة هذا الشهر، وأن 41 بالمئة منها كانت بسبب عمليات اغتيال.

وقال موقع " Rojava information center" أن شهر نيسان شهد تسجيل 41 هجوما مسلحا، تبنى "داعش" منها 29 هجوما، وفصيل من الجيش الوطني هجومين، فيما بقيت تسع هجمات منها غير متبناة من أي فصيل.

وسجل الموقع 29 حالة وفاة في نيسان، منها 12 اغتيالا استهدفت بشكل خاص "مخاتير القرى" المرتبطين بإدارة "قسد" الذاتية.

وأضاف أن "كتيبات لداعش شوهدت في جميع أنحاء دير الزور"، مما يشكل تهديدا في تلك المناطق.

وبحسب الموقع، واصلت مجموعات الخلايا النائمة التركيز على استخدام الأجهزة المتفجرة المصنوعة محليا، والهجمات باستخدام الأسلحة الخفيفة، وأحيانا القنابل اليدوية.

وأشار إلى أن "داعش يستخدم ما تبقى من موارده لتحقيق أقصى ضرر من خلال استهداف شخصيات إدارية معروفة".

وأكد الموقع أن هجمات قوات التحالف وقوات "قسد" ارتفعت بنسبة 100% من 11 هجمة في آذار/ مارس إلى 22 في شهر نيسان، لكنها تبقى "أقل من الهجمات التي شنت في زمن الحرب".