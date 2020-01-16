انذار بانتهاء عهد نتنياهو: 30 قائمة ستخوض الانتخابات الإسرائيلية

أُغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل.

وقدمت 30 قائمة أسماء مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية، بينها القائمة المشتركة.

وقال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة إن الهدف هو رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، والوصول إلى 15 مقعداً في الكنيست، وإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وإلغاء قانون كمينيتس [الذي ينص على هدم آلاف البيوت العربية بحجة بنائها من دون ترخيص]، والقضاء على العنف في المدن والقرى العربية.

واعتبر رئيس تحالف أحزاب العمل و”جيشر” وميرتس عضو الكنيست عمير بيرتس أن عهد نتنياهو سينتهي قريباً.