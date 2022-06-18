انسحاب الالاف من شبكة اعلامية تابعة لحماس بعد الاساءة لشهداء جنين

انسحب الالاف من المتابعين من صفحة شبكة القدس التابعة لحركة حماس بعد ان اساءت الى شهداء جنين الذين قضوا في عملية اغتيال اسرائيلية

وانتشر هاشتاغ #ياعندي_يا_عند_شبكة_القدس,, كالنار في الهشيم حيث ، اسفرت عن انسحاب المئات وربما الالاف من صفحة الشبكة التابعة لحركة حماس على الفيس بوك.

في تغطيتها/ نشرت الشبكة على صفحتها على الفيس بوك ما يلي :

وداع الشاب براء لحلوح الذي اغتاله الاحتلال مع اثنين اخرين، فجر اليوم في مدينة جنين

الشبكة وصفت الشهيدين ليث ابو سرور، ويوسف صلاح، بـ الاخرين، ولم تذكر اسماءهم او انتماءاتهم ، وهو ما اثار حنق وغضب الشارع الفلسطيني الذي يعتد ويفتخر بشهدائه ويعمل على تخليدهم .

فيما قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم

أسماء لا أرقام | الشهداء الأبرار أسماء حسنى لا مجرد أرقام :

براء لحلوح

ويوسف صلاح

وليث أبو سرور

ثلاثة أقمار قضوا معا برصاص جنود الاحتلال وامتزجت دماؤهم وفاضت أرواحهم إلى بارئها وهم على صعيد واحد في الحياة وفي الممات، والذين لم يحصد اليأس من عزيمتهم ولا وحدتهم شيئا بل حصدوا باستشهادهم غطرسة المحتلين الطارئين وفائض قوتهم التي ستصبح عبئا عليهم.

شاهد العدد ينقص.. رصد في 8 ثواني فقط..



شبكة القدس الحمساوية للفتنه pic.twitter.com/YxWh8YPWbP — أبـو عـمـار (@abwmar88187524) June 17, 2022