انسحاب 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بانسحاب قرابة 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة عبر معبر "سيمالكا" المائي غير الشرعي مع العراق.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن سحب قواتها من سوريا، تزامنا مع استعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية التركية تحت اسم "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.

وذكر مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تسحب قواتها من سوريا، وإنما تنقل عسكرييها المنتشرين شمال البلاد إلى قواعد أخرى في الأراضي السورية.

وأوضح المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن المنطقة، التي تنوي تركيا شن عملية عسكرية فيها، تحتضن حاليا 50 عسكريا أمريكيا.

إلى ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي بـ "تدمير وهدم" اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة "خارج الحدود" في سوريا، وحذر أردوغان من تداعيات إصابة أي جندي أمريكي جراء العملية التركية شمال شرق سوريا، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى "مشاكل كبيرة"