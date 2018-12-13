انشاء قاعدة عسكرية بريطانية في الكويت

جنود بريطانيون

كشف تقرير لصحيفة “الرأي” الكويتية، الخميس، إن الكويت وبريطانيا اتفقتا على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الاتفاق بين الجانبين جاء بعد محادثات متواصلة استمرت لعدة أشهر بشأن التعاون العسكري.

وأشارت إلى أن اجتماعا ستعقده “لجنة التوجيه المشتركة مع بريطانيا” بحضور كبار مسؤولي البلدين لبحث “مختلف أوجه التعاون بين الكويت وبريطانيا في مقدمتها التعاون الثنائي في كل القطاعات”.

ونقلت الصحيفة عن السفير البريطاني في الكويت مايكل دافنبورت قوله إن “الوجود البريطاني العسكري الدائم يأتي بناء على طلب ورغبة من الجانب الكويتي”.

وأوضح: “لدينا تعامل مستمر مع كل أفرع قوات الجيش الكويتي، ونخطط لتدريبات مشتركة مطلع العام المقبل، وهناك تدريبات سنوية تسمى محارب الصحراء، واتفقنا على زيادة فرق التدريبات العسكرية التي تزور الكويت من المملكة المتحدة، وربما سيتضاعف عددها مرتين أو ثلاثة خلال العامين المقبلين”.

في غضون ذلك، نفى خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، أي علاقة بين الاستعانة بالقوات البريطانية وبين الخلاف الحدودي مع السعودية، وفق ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء.

وقال المسؤول الكويتي: “إذا كان البعض يربط فنحن لا نربط، وليربط البعض ما يشاء، خلافنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية خلاف أشقاء، وأستطيع أن أقول إنه سوء فهم”.

وأضاف: “التفكير في التعاون العسكري مع بريطانيا قديم وليس وليد اللحظة، والأمور تتطور وتتبلور أكثر في الكويت، ونحن نرحب بهذا التعاون ونرحب بتواجد أصدقائنا في المملكة المتحدة على أراضي الكويت لتكريس التعاون العسكري بين البلدين”.