انشقاق قيادي عسكري من حماس ووصوله إلى إسرائيل سباحة

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الخميس، عن انشقاق قائد مجموعة صورايخ من غزة إلى إسرائيل.

وقال جندلمان في تغريدة على تويتر إن عز الدين حسين، قائد مجموعة صواريخ كتف أرض-جو بحركة حماس هرب من غزة إلى إسرائيل بحرا، واصفا ذلك بـ"الصفعة الإسرائيلية الجديدة لحماس".

وتابع جندلمان أن عز الدين هرب بعد أن "تعرض لاضطهاد من قبل مسؤولين كبار في حماس وكشف في التحقيق معه معلومات نوعية وسرية عن الحركة ودفاعاتها الجوية."

A new blow to Hamas:



A Hamas terrorist, a commander of a shoulder fired anti aircraft missile sqaud, has escaped to Israel by swimming after being persecuted by Hamas. Many Palestinians flee Gaza for the same reason.



He provided valuable intel about Hamas & its air defense. pic.twitter.com/zD03QYxaoK — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 30, 2020

وأضاف جندلمان نقلا عن بيان للشاباك أن حسين قدم معلومات ثمينة جدا عن حماس وأنشطتها.

وتسلل القيادي المنشق إلى إسرائيل سباحةً في يوم 28 يونيو الماضي، وقال خلال التحقيق معه إنه تسلل إلى إسرائيل طوعا على خلفية الصعوبات الشخصية والعائلية التي عاشها بعد أن تعرض لحملة اضطهادات وتشويه لسمعته من قبل مسؤولين كبار في حماس.

وأفاد حسين أثناء التحقيق معه أنه تم تجنيده عام 2013 لصفوف الجناح العسكري لحركة حماس وأنه عمل في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس منذ العام 2018 وحتى اعتقاله.

كما عمل قائدا لمجموعة صواريخ كتف أرض-جو. وفي دوره هذا كان يخبئ في منزله صاروخا مضادا للطائرات وكان عليه إطلاقه على طائرة مروحية إسرائيلية في حال هبوطها قرب منزله وذلك بهدف قتل جنود إسرائيليين أو اختطافهم.

وقدم التحقيق مع حسين حول نشاطه في صفوف حماس وقيامه بكشف المعلومات الكثيرة التي امتلكها معلومات استخبارية ثمينة للشاباك حول حركة حماس الإرهابية.

صفعة إسرائيلية جديدة لحماس:



عز الدين حسين, قائد مجموعة صواريخ كتف أرض-جو حمساوية, هرب من غزة إلى إسرائيل بحرا بعد أن تعرض لاضطهاد من قبل مسؤولين كبار في حماس وكشف في التحقيق معه معلومات نوعية وسرية عن حماس ودفاعاتها الجوية.



الشاباك قال إنه قدم معلومات ثمينة جدا عن حماس وأنشطتها pic.twitter.com/OlXipo6lmg — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 30, 2020

ومع اختتام التحقيق معه قدمت نيابة المحافظة الجنوبية لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع تنسب له ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.

ولا تعد هذه المرة الأولى لهروب عناصر من حماس بما فيهم قياديين إلى إسرائيل. وتحدتث صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق عن فرار أحد كبار قادة البحرية في الجناح المسلح لحركة حماس، التي تصنفها واشنطن تنظيما إرهابيا، من قطاع غزة إلى إسرائيل بعد أن ثارت شكوك بأنه يعمل لصالح إسرائيل، وفر حاملا وثائق سرية مهمة عن الحركة.