انضمام فصائل الى قوات تيغراي لمواجهة الحكومة الاثيوبية

انضمت فصائل مسلحة في اقليم تيغراي الى القوات الرئيسية في الاقليم متوعدة الجيش الاثيوبي بهزيمة نكراء في الاقليم المتنازع عليه حيث امتد الصراع الذي نشب في إقليم تيغراي العام الماضي لأجزاء أخرى بالمنطقة.

جيش تحرير اورومو

وقال كومسا ديريبا، زعيم جماعة "جيش تحرير أورومو" (الذي صنفته الحكومة الإثيوبية كمنظمة إرهابية) ، المعروف أيضا باسم جال مارو، لأسوشيتدبرس في مقابلة اليوم الأربعاء "الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريا، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها." وأضاف أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات تيغراي.

عاجل 🚨:

ملخص عمليات قوات تيغراي في اقليم امهرا لحد الان:

قتل اكثر من 10 الف جندي من قبل الجيش الاثيوبي و مليشيات امهرا والقوات المتحالفة من الاقاليم الاخرى ، تم الاستيلاء على 9 دبابات و 70 مدافع هاون و 44 مركبة عسكرية.#تيغراي_تنتصر — تيغراي بالعربي/Tigray in Arabic (@TIGRAY_ARABIC) August 11, 2021

وقال "اتفقنا على التعاون ضد عدو واحد، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري. التعاون جار. نتبادل المعلومات المتعلقة بساحة المعركة، ونقاتل بالتوازي."

تحالف سياسي

وذكر أن المحادثات جارية بشأن تحالف سياسي أيضا، وأكد أن جماعات أخرى في إثيوبيا منخرطة في مناقشات مماثلة، "سيكون هناك تحالف كبير ضد نظام رئيس الوزراء أبي أحمد"، بحسب ديريبا.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وجيش تحرير أورومو "منظمتان إرهابيتان".

تأكيد مرئي للاستيلاء على منطقة كويو الاستراتيجية ، شمال شيوا ، التي تقع على الطريق الرئيسي الذي يربط شمال شيوا ، وأوروميا بولاية أمهرة. pic.twitter.com/oHoPwo68dD — تيغراي بالعربي/Tigray in Arabic (@TIGRAY_ARABIC) August 11, 2021

وهناك تحالف بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي "هيمنت على النظام في إثيوبيا لفترة طويلة" لكنها تعرضت للتهميش عندما تولى أبي منصبه عام 2018، وجيش تحرير أورومو، الذي انفصل العام الماضي عن حزب جبهة تحرير أورومو المعارض، ويسعى لتقرير مصير جماعة أورومو. وتعد الأورومو أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.

وكان النزاع في إقليم تيغراي قد اندلع منذ قرابة تسعة أشهر، وتحديدا منذ نوفمبر الماضي، لكنه اتسع خلال الأسابيع الأخيرة ليشمل منطقتين أخريين.