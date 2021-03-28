انضمام قاطرتين جديدتين لمناورات شد السفينة الجانحة بالسويس

"مناورات الشد تمت السبت بواسطة 12 قاطرة تقوم بالعمل من 3 اتجاهات مختلفة".

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الأحد، انضمام قاطرتين جديدتين لمناورات شد سفينة "إيفر غيفين" الجانحة في ممر مصر المائي منذ أيام.

وقال ربيع في بيان نقلته الهيئة، واطلعت عليه الأناضول: "تقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية".

وأوضح أن "طول كل قاطرة 35.87 مترا، وعرضها 12.5 مترا، بغاطس كلي 5.75 أمتار، وسرعتها 13 عقدة، وتمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية".

وأكد أن "جهود تعويم سفينة الحاويات العملاقة مستمرة على مدار الساعة"، مشيرا إلى "عمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر واتجاه الرياح".

ولفت أن "مناورات الشد تمت السبت بواسطة 12 قاطرة تقوم بالعمل من 3 اتجاهات مختلفة".

وأضاف: "تعمل قاطرتان على شد مقدمة السفينة، فيما تقوم 6 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا، وتقوم 4 قاطرات أخرى بشد مؤخر السفينة جنوبا".

وفي 23 مارس/آذار الجاري، تعرضت السفينة لعاصفة رملية، أثناء عبورها القناة في طريقها من الصين إلى هولندا، ما أدى لجنوحها وإغلاق الممر المائي في القناة، وتعطيل حركة عشرات السفن في الاتجاهين.

والسفينة الجانحة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفر جرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية بالعالم، إذ يمر عبر القناة حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.

