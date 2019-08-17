انطلاق التسجيل لانتخابات المجلس الاتحادي الاماراتي

تبدأ في الامارات يوم الأحد، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019؛ وتستمر حتى 22 آب/أغسطس الجاري.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن عملية تسجيل طلبات المرشحين تستمر وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019؛ حيث يحق لمن توفرت فيه الشروط الدستورية التقدم بطلب للترشح.

وتتركز الشروط على أن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 سنة، بحيث يكون وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ولديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي في 25 آب/أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية، في 3 أيلول/سبتمبر المقبل.

والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعرف بالسلطة التشريعية للاتحاد، إلا أن صلاحياته استشارية، مع نوايا لتوسيع مهامه تدريجيا.

ويعتبر المجلس السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي، المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته، في 12 كانون الأول/ديسمبر 1972؛ وينظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات، واتمام دراستها ومن ثم رفعها للمجلس الأعلى للاتحاد، لإقرارها أو ردها.