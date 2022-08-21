انطلاق النسخة الثانية من مناورات "هرقل" في مصر

أعلن الجيش المصري الأحد، انطلاق النسخة الثانية من مناورات "هرقل" العسكرية بمشاركة قوات خاصة من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن دول أخرى بصفة مراقب.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ غريب، "انطلقت فعاليات التدريب المشترك (هرقل - 2) بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلاً من السعودية والإمارات واليونان وقبرص".

وأشار غريب إلى "مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب"، موضحا ان فعاليات التدريب ستستمر "عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية".

واوضح أن المرحلة الأولى من التدريب، تتضمن "إجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبرانى والقانون الدولي الإنساني"، بحسب المصدر ذاته.

ولفت أن التدريب يأتي "استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة".

وارتفعت وتيرة المناورات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام 2022، في ظل تزايد التهديدات والتوترات التي تشهدها المنطقة والعالم.