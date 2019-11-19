انطلاق النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي

تقدم النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام سنوياً ويستمر من 18 إلى 23 نوفمبر نخبة من الأفلام الحائزة على جوائز وفعاليات لجميع أفراد الأسرة خلال اليوم الثاني من المهرجان 19 نوفمبر، وذلك في المسرح الرئيسي للحي الثقافي “كتارا”.

يعود جيكدوم من جديد، وهو اكبر فعالية تحتفي بالثقافة الدارجة في قطر، كجزء من مركز أجيال للإبداع. والزوار من جميع الأعمار مدعوون للانضمام إلى هذا الحدث المميز، وهو مفتوح للجمهور في جناح جيكدوم بالمبنيين 18 و 19 في كتارا. وستستمتع العائلات والأطفال بعرض خاص لفيلم هيروماسا يونيباياشي العالم السرّي لآرييتي ( اليابان / 2010) في مبنى كاراتا 18 الساعة الرابعة مساءً. يروي فيلم رسوم المتحركة الكليسيكي قصة آرييتي التي يبلغ طولها أربعة بوصات فقط، والتي تعيش في منزل بضواحي المدينة مع أسرتها، بدون علم صاحب البيت. لقد أقامت صداقة سرية مع الصبي شون البالغ من العمر 12 عامًا ، لكن هل ستهدد هذه الصداقة عائلتها؟

يشار أن عالم أجيال للإبداع سيقدم أيضا معرض آرك – وهو معرض متعدد الوسائط يعرض أعمالاً مختارة لفنانين موهوبين صاعدين مقيمين في قطر. سيفتح آرك أبوابه للعامة من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء في الحي الثقافي “كتارا” في المبنى 19، غاليري 1. يدعو المعرض الزوار إلى اتباع الترتيب الروائي المعتمد في المراحل الثلاثة – المقدمة، المواجهة، وحل العقدة الدرامية. بالإضافة إلى ذلك، بستضيف المعرض جلسة نقاشية حصرية “الهوية القطرية وسرد القصص”، في 19 نوفمبر، تمام الساعة السادسة مساء، حيث سيشارك الفنانين رؤيتهم الفنية والقواعد الإبداعية لأعمالهم مع الجمهور. ويدير الجلسة النقاشية عبد العزيز يوسف، بمشاركة الفنانين القطريين إبراهيم الباكر وبثينة الزمان وروضة أحمد آل ثاني.

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بعد عرضه لأول مرة في العالم العربي خلال افتتاح مهرجان أجيال السينمائي 2019، سيُعرض فيلم إليا سليمان إن شئت كما في السماء (فرنسا/ قطر/ ألمانيا/ كندا/ تركيا/ فلسطين، 2019) في صالات عرض نوفو سينما، في اللؤلؤة في تمام الساعة 8:30 مساء. الفيلم حاصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، ورشحته فلسطين “لتمثيل بلاده رسمياً عن فئة الفيلم الأجنبي لجوائز “الأوسكار”، في دورتها الثانية والتسعين للعام 2020. ويتابع قصة سليمان في مغادرة موطنه، فلسطين، إلى باريس ونيويورك الصاخبتين. وفي كل مدينة، تثير حياة السكان فضول سليمان، ولكن في كل مرة يذكره أمر ما بموطنه. لا ينطق سليمان سوى أربع كلمات خلال الفيلم بأكمله، مما يعبر عن فن كوميديا القرن 21 الصامتة، علماً أن الفيلم موجه للمشاهدين فوق سن 18.

وستثعرض مجموعة شيقة من الأفلام الطويلة خلال اليوم، وهي:

فيلم صهيب قسم الباري الوثائقي الحائز على جائزة، الحديث عن الأشجار (فرنسا، السودان، ألمانيا، التشاد، قطر/ 2019)، الذي سيعرض في الساعة 5:30 مساء في صالات نوفو سينما، اللؤلؤة. يتابع الفيلم أربعة أصدقاء يجتمعون بعد أن فرقهم النفي لعدة سنوات. الفيلم موجه للمشاهدين فوق سن 13.

1982 (لبنان، الولايات المتحدة، النرويج، قطر/2019) من إخراج وليد موّنس. يتابع الفيلم الحاصل على تمويل المؤسسة، قصة وسيم الذي يبلغ من العمر 11 عاما، يستجمع شجاعته ليُفصح عن حبه لزميلته جوانا.

زهرة بومباي (الهند، فرنسا، المملكة المتحدة، قطر/ 2019) من إخراج: جيتانجالي راو. يروي الفيلم قصة سعي كامالا لتوفير حياة أفضل لأختها الصغيرة. ويعرض في الساعة 8:30 مساء في صالات عرض فوكس سينما، في دوحة فيستيفال سيتي. الفيلم موجه للمشاهدين فوق سن 18.

سيعرض بعيداً (لاتفيا/ 2019) من إخراج غينتس زيلبالوديس، في الساعة السادسة مساء في صالات عرض نوفو سينما، اللؤلؤة. يتابع الفيلم مغامرة أشبه بالأساطير لصبي يجد نفسه مُلاحقاً من قبل مخلوق حاقد في أرض غامضة.

أرض الرماد (كوستاريكا، الأرجنتين، تشيلي، فرنسا / 2019) من إخراج صوفيا كويروس أوبيدا، وهو فيلم مؤثر وإنساني عن النضج. يعرض الفيلم في الساعة التاسعة مساء في نوفو سينماز، اللؤلؤة. والفيلم موجه للمشاهدين فوق سن 15.

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يشار إلى أن تذاكر النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي تتوفر في شباك التذاكر الرئيسي في المهرجان في مبنى كتارا 10، في شباك تذاكر أجيال في سينما فوكس في الدوحة فيستيفال سيتي للأفلام التي سيتم عرضها في فوكس سينما، وفي شباك تذاكر نوفو سينماز للأفلام التي سيتم عرضها على شاشات نوفو سينماز في اللؤلؤة. لشراء التذاكر ومعرفة آخر المعلومات عن مهرجان أجيال السينمائي، يرجى زيارة:

https://www.dohafilminstitute.com/filmfestival/ticketinformation https:…

وتضم قائمة الرعاة الرسميين لمهرجان أجيال السينمائي 2019 كلاً من: قرية كتارا الثقافية – الراعي الثقافي، والمجلس الوطني للسياحة – الراعي الرئيسي، ونوفو سينما وأوريدو – الراعيان الاستراتيجيان، وسانت ريجيس الدوحة – الراعي المميز.

لمحة عن مؤسسة الدوحة للأفلام:

مؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة لا تهدف للربح، تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بالصناعة إضافة إلى المشاركة في تطوير الصناعات الإبداعية. وتشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي ومهرجان قمرة. وتلتزم بدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.