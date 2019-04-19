انطلاق تصويت الخارج على تعديلات الدستور في مصر

بدأ التصويت لمصريي الخارج، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، وتسمح لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء حتى 2030.

ووفق وسائل إعلام محلية، فتحت سفارة مصر في ولينغتون عاصمة نيوزيلندا، أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم، الخميس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة (9:00 صباح الجمعة بتوقيت نيوزيلندا).

ومن المقرر أن تغلق اللجنة أبوابها الجمعة على الساعة 21:00 بتوقيت نيوزيلندا.

ووفق المصدر ذاته، تعد نيوزيلندا أول دولة تفتح مصر فيها مقر الاقتراع حسب توقيتها المحلي.

وفي الكويت، فتحت السفارة المصرية أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، على التعديلات الدستورية.

وتستمر عملية التصويت، في الخارج، لمدة ثلاثة أيام، ابتداءا من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت الأربعاء، إجراء اقتراع الاستفتاء بالخارج الجمعة والسبت، والأحد، وفي الداخل السبت والأحد والإثنين، بعد يوم من موافقة البرلمان بأغلبية كبيرة على تلك التعديلات المطروحة للاستفتاء.

وكالات