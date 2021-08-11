انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش"” غربي العراق

انطلقت في صحراء الرطبة غربي العراق الاربعاء، عملية أمنية يشارك فيها الجيش وجهاز مكافحة الارهاب وفرقة الرد السريع، وبإسناد من قوات التحالف، وذلك بهدف "تطهير" المنطقة الواقعة ضمن محافظة الأنبار من عناصر تنظيم داعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان على صفحتها في فيسبوك الأمني أن “قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع شرعت فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي“.

وأوضح البيان أن “هذه العملية تأتي لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن أوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية”.