انطلاق عملية التصويت لانفصال 4 مناطق عن اوكرانيا

انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية الاستفتاء الخاصة في 4 مناطق خاضعة للسيطرة الروسية للانفصال عن اوكرانيا حيث اعتبرت كييف العملية بانها باطلة وصورية

وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر/أيلول في دونيتسك ولوغانسك (شرق)، وفي خيرسون وزابوريجيا جنوب البلاد.

وكانت السلطات في تلك المناطق وتمثل نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، قد أعلنت الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات للانفصال عن اوكرانيا حيث تكافح منذ سنوات طويلة في سبيل الحصول على حقوقها اقلها استخدام اللغة الروسية التي يتحدث بها الاغلبية في المدارس والمعاملات الرسمية في تلك المناطق

وقلّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من أهمية "الاستفتاءات" وقال: "أشكر جميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاء زائف آخر".

وكانت النتيجة الرسمية للتصويت في شبه جزيرة القرم في 2014، تأييد الضم بنسبة 97 بالمئة.