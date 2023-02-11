انطلاق مؤتمر “القدس- صمود وتنمية” في مصر الاحد

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاحد المؤتمر الدولي حول “القدس- صمود وتنمية” بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة عربية رسمية وثلة من رجال الاعمال العرب

ووضع الرئيس الفلسطيني الذي وصل الى مصر مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اللمسات الأخيرة للمؤتمر الذي يشهد حضوراً عربياً عالي المستوى، ومشاركات رفيعة من منظمات وفاعليات دولية وإقليمية وفق ما افاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية

واكدا وفق رشدي على "ضرورة منح هذا الحدث الزخم اللازم على كافة المستويات، ... وبخاصة ما يتعرض له المقدسيون من حصار وقمع، وفق مخطط إسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة، وسياسة ممنهجة للقضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس وجهها العربي والإسلامي والمسيحي"

كما بحث الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة المشارك في المؤتمر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقال الوزير الجزائري نأمل أن تكون مخرجات المؤتمر إيجابية، إضافة إلى الجهود في الأمم المتحدة وحركة عدم الإنحياز

وأكدت الجامعة العربية، أن دعم المقدسيين سياسيا واقتصاديا من خلال الاستثمارات، واجب على العرب، وقال جمال رشدي في تصريح لوكالة انباء وفا "الجامعة العربية حرصت على أن يكون في المؤتمر صوت فلسطيني من أهل المدينة، ومن الخبراء والناشطين السياسيين" وأكد رشدي، أنحرص الأمانة العامة في صياغة محور اقتصادي واستثماري متوازٍ مع المحور القانوني، وذلك بالتشاور مع دولة فلسطين لكي ينتج المؤتمر ثمارا عملية وملموسة.

وقال "تمت دعوة عدد من المستثمرين والاتحادات العربية المعنية بالاستثمار والصناديق السيادية، وكل من له علاقة بالتنمية والاستثمار في العالم العربي، للمساهمة العملية في دعم صمود المقدسيين"