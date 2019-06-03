انطلاق مبادرة محبة وعطاء بيوم زايد للعمل الانساني في الامارات

اطلق مركز الطارق للتأهيل والتوحد وفريق الغاف التطوعي وبحضور أطفال التوحد المسجلين في مركز الطارق للتأهيل والتوحد وعائلاتهم مبادرة محبة وعطاء في يوم زايد للعمل الانساني في دار المسنين و مطعم فريج العين الراعي الرسمي للمبادرة ومشاركة رويال كيور للسياحة العلاجية ومركز تقارب لدوي القدرات الخاصة.

وحضر الفعاليه افراد من جهات حكومية ومشاهير السوشيل ميديا وقام صاحب مطعم فريج العين ابراهيم بن غيلان بتقديم إفطار رمضاني لأصحاب الهمم والتوحد وكبار المواطنين واطفال الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الطارق للتأهيل والتوحد لتفعيل مبادرة رئيس الدولة حفظه الله فى عام التسامح وبث روح العمل الانساني الاماراتي يوم زايد للعمل الانساني وقام مركز الطارق للتأهيل والتوحد بتكريم وتقديم الدروع للمشاركين و المتطوعين للجهات المشاركة الحكومية والخاصة دائرة الخدمة الإجتماعية في امارة الشارقة وشهادات الشكر إلى سعادة ابراهيم بن غيلان و سعادة سالم الشامسي وسعادة د.اديب ياسين والإعلامية سفيرة العمل التطوعي كاميليا زهد ود.جهاد عليان ورئيس فريق الغاف التطوعي نبيل صالح قايد وتم توزيع الهدايا على الأطفال من أصحاب الهمم والتوحد و الايتام وكبار المواطنين في حفل خاص لمركز الطارق للتأهيل والتوحد بمناسبة الدكرى السابعة لافتتاح مركز الطارق للتأهيل والتوحد في يوم زايد للعمل الإنساني



وبين السفير المستشار طارق سيف بأن هذا العمل الانساني الجميل اللذى شارك فيه المجتمع الاماراتي لدعم فئة أصحاب الهمم والتوحد وكبار المواطنين واطفال الرعاية الاجتماعية ما هو إلا واجب وطني لترسيخ مفهوم باني دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ضل التسامح المجتمعي مع أصحاب الهمم والتوحد وأطفال الرعاية الاجتماعية وكبار المواطنين ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع .

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