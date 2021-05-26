انطلاق مناورات “حماة النيل” المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني

تتزامن المناورات مع تعثر مفاوضات “سد النهضة” منذ أشهر، تأتي مع إصرار إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد النهضة رغم اعتراضات السودان ومصر.

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، انطلاق المشروع التدريبي “حماة النيل” بين السودان ومصر بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي.

وأوضح الجيش في بيان أن التدريب بدأ في منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان (جنوب)، ويستمر إلى 31 مايو/ أيار الجاري.

ونقل البيان عن نائب رئيس الأركان السوداني، عبدالله البشير، قوله إن “السيناريو المعد لإدارة معركة افتراضية متكامل ويبرز دور القوات المشاركة في مدى السرعة الدقة للتعامل مع الأهداف”.

وفي وقت سابق ،الأربعاء، قال مصدر عسكري سوداني، إن “المناورات بدأت اليوم بمنطقة أم سيالة وستنتقل إلى مدينة مروي (شمال)”.

والسبت، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، وصول قوات برية وبحرية وجوية مصرية (لم يحدد عددها) إلى السودان ،استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة نسور النيل1و2 (في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وإبريل/نيسان 2021)”.

كما قال الفريق عبد الله البشير، السبت، في تصريحات بثتها فضائية الحدث السعودية إن التدريبات لا علاقة لها بسد النهضة والهدف منها الاستفادة “من خبرات الآخرين، على أساس نكون مستعدين للدفاع عن حقوقنا لأبعد الحدود”.

وتلك المناورات التي تتزامن مع تعثر مفاوضات “سد النهضة” منذ أشهر، تأتي مع إصرار إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد “النهضة” بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام عن ملء أول، حتى لو لم تتوصل لاتفاق رغم رفض مصري سوداني.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.

"حماة السماء"

وبالتزامن، أعلن الجيش المصري، الأربعاء، انطلاق مناورة "حماة السماء 1"، بمشاركة قوات الدفاع الجوي المصرية ونظيرتها الباكستانية.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري في بيان، أن "المناورة تنفذ لأول مرة بمصر وتستمر لعدة أيام"، دون تفاصيل عن القوة المشاركة.

ويشتمل التدريب على "تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية" بحسب الرفاعي.

وأشار إلى أن تدريب (حماة السماء1) يأتي "في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية".

وفي فبراير/ شباط 2020، زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري محمد زكي، العاصمة الباكستانية إسلام أباد، للتباحث بشأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، اتفقت مصر وباكستان على تكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، بالقاهرة.