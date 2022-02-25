انغيلا ميركل تتعرض للنشل داخل متجر في برلين

تعرضت المستشارة الألمانية السابقة انغيلا ميركل للنشل أثناء تسوقها من أحد المتاجر في العاصمة الألمانيية برلين.

وقالت صحيفة "بيلد" إن لصا أقدم على سرقة حقيبة أنغيلا ميركل في أحد متاجر برلين، رغم أنها كانت برفقة حارس شخصي.

وأضافت الصحيفة أن ميركل (67 عامًا) ذهبت شخصيا إلى مركز الشرطة 53 في شارع فريدريش شتراسه وكتبت بيانا بشأن السرقة. أصيبت الشرطة بالصدمة لرؤية المستشار السابق في المركز.

وتحب أنغيلا ميركل الذهاب إلى محلات السوبر ماركت، حتى خلال 16 عامًا من عملها كمستشارة لألمانيا ، لم تتوقف عن الذهاب إلى المتاجر واختيار المنتجات على الرفوف شخصيًا.