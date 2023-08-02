حرائق تاتي على مصانع كبيرة في بورصة التركية

قالت مصادر اعلامية مطلعة ان الانفجارات التي هزت منطقة بورصة التركية كانت نتيجة حرائث دمرت عدد من المصانع في المنطقة

وقالت التقارير ان حريقا اوليا اندلع في مصنع غزل قبل ان ينتقل إلى 4 مصانع مجاورة، واجتاح الحريق، الذي انتشر بفعل الرياح، مصانع الغزل ومنتجات الغابات القريبة في مجمع صناعي بمنطقة إيناغول

وقال حاكم بورصة يعقوب جانبولات، إن عددًا كبيرًا من فرق الاطفاء والانقاذ توجهت إلى المنطقة، واستمرت في التدخل لإطفاء النيران مشيرا الى ان ألسنة اللهب تتزايد،

وقال الحاكم جانبولات: "انتقلت المديرية الإقليمية للغابات والدرك وطائرة هليكوبتر من باليكسير إلى المنطقة، كما سيتم إطفاء النيران من الجو" واكد عدم وجود عناصر بشرية داخل المصانع المنكوبة

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للحرائق الكبيرة التي اجتاحت المكان والدمار الهائل الذي حل بها وقالت انه تم إخلاء المصانع المجاورة كإجراء احترازي.