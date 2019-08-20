انفجارات بمخزن أسلحة للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية بالعراق

قال مصدر أمني أن المخازن التابعة للحشد الشعبي استهدفت من قبل "مصادر خارجية"، الأمر الذي أدى لحدوث حرائق، ونتيجة لذلك انفجر أكثر من 50 صاروخا بشكل عشوائي.

أفادت مديرية الدفاع المدني في العراق بوقوع انفجارات الثلاثاء، في مخزن أسلحة وصواريخ تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقالت المديرية في بيان إن “كدس عتاد تابع لفصيل من الحشد الشعبي، انفجر قرب قاعدة بلد الجوية، وفرقنا تحاول السيطرة على الحادث”.

وتستضيف قاعدة بلد قوات ومتعاقدين أمريكيين وتبعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية. وتتمركز جماعة كتائب لإمام علي المسلحة المدعومة من إيران قريبا من القاعدة.

ومن جانبه، صرح مصدر أمني بأن حريقا اندلع في المخازن إثر تعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون.

وتحدثت مصادر أن طائرة مسيرة استهدفت المخازن على الأرجح.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار.

واستهدفت المخازن التابعة للحشد الشعبي من قبل "مصادر خارجية"، الأمر الذي أدى لحدوث حرائق، ونتيجة لذلك انفجر أكثر من 50 صاروخا بشكل عشوائي.

واعتبرت قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، أن انفجار مخازن الأسلحة "لم يكن عرضيا"، خاصة وأنها تضم قذائف كاتيوشيا، وأنواع مختلفة من الأسلحة.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فقد توجهت 10 فرق إسناد من الدفاع المدني للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي اشتعلت بمستودعات الأسلحة.

يذكر أن قاعدة البكر هي أكبر قاعدة جوية في العراق، وتبعد نحو 64 كيلومتر شمال بغداد، وقد أنشئت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

وضربت في الأسابيع الماضية تفجيرات عدة مواقع عسكرية للحشد الشعبي في مناطق عراقية متفرقة، وسط تضارب المعلومات عن أسباب هذه الحوادث.

