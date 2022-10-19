انفجارات تهز سجنا في ميانمار وتخلف 20 قتيلا وجريحا

هزت انفجارات تبعتها اصوات اطلاق نار سجنا في رانغون المركز التجاري لبورما (ميانمار) الاربعاء، ما اسفر عن سقوط نحو ثمانية قتلى و18 جريحا، بحسب السلطات العسكرية الحاكمة وشهود.

وقالت المجموعة الحاكمة في ميانمار عبر بيان لمكتبها الاعلامي ان الانفجارات التي لم يحدد عددها، وقعت نحو الساعة 9:40 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، واصابت زوارا كانوا يصطفون خارج سجن إنسين الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية، من اجل تسليم طرود لذويهم من النزلاء.

وانحت المجموعة العسكرية على "إرهابيين" بالمسؤولية عن الانفجارات التي قتل خلالها خمسة زوار وثلاثة من موظفي السجن.

وقال شهود ان قوات الأمن اغلقت المنطقة المحيطة بالسجن الذي تقول جماعات حقوقية إنه يضم مئات من المعارضين.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي دخلت البلاد حالة من الفوضى الدامية في ظل المواجهات التي تندلع بين الحين والاخر بين "قوات الدفاع عن الشعب" المدنية والمجموعة العسكرية في كل أنحاء البلاد.