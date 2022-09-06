انفجارات تهز مدينتي اللاذقية وحلب وخروج مطارها عن الخدمة

قال شهود عيان ان انفجارت قوية سمع صداها في مدينتي اللاذقية على الساحل غرب سورية وحلب في شمال البلاد واعلنت مصادر رسمية عن غارات اسرائيلية على المدينتين

وقالت وكالة الانباء السورية سانا ان الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية فوق حلب

وفي وقت لاحق أعلن مصدر عسكري سوري في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية سانا إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، مساء اليوم الثلاثاء. وأشار المصدر إلى أن "العدوان أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة" وقالت تقارير ان السلطات السورية اغلقت المطار

يذكر أن مطاري حلب ودمشق استهدفا بصواريخ إسرائيلية في 31 أغسطس الماضي.

وتحدثت تقارير سورية عن أضرار مادية بمهبط مطار حلب الدولي وخروجه عن الخدمة، بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي، واشارت الى انطلاق سيارات الاسعاف الى المكان الامر الذي يشير الى امكانية سقوط ضحايا جراء العدوان

خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بشكل كامل pic.twitter.com/OcjiG92rPE — hasan awwad (@hsnawwad1) September 6, 2022

ويعد القصف الاسرائيلي على حلب هو الثاني خلال ايام قلية وقد عاد المطار لتوه الى الخدمة حيث قصف الاسبوع الماضي مع مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ اسرائيلية

عملية استهداف العدو الاسرائيلي مدرج مطار #حلب المدني تشبه عملية استهداف مدرج مطار دمشق الذي عاد للعمل بعد أسابيع قليلة.

العدو يعتبر أنه بذلك يمنع "شيئا ما".

قد يمنع مؤقتا، وقد لا يمنع "ذاك الشيء" بتاتا.

لديه القدرة على الاستهداف لكن ليس لديه القدرة على منع ما يراه "تهديدا". — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) September 6, 2022

.