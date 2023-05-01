انفجارات ضخمة في مستودعات الجيش الأوكراني (فيديو)

البوابة - أظهر مقطع فيديو، نشر على موقع "تيليغرام"، انفجارات ضخمة في في مدينة بافلوغراد الأوكرانية، عقب استهداف مستودعات مستودعات ذخيرة ووقود واحتياطيات للقوات الأوكرانية.

وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، عبر قناته على "تيليغرام"، نقلا عن السكان المحليين في "بافلوغراد": "إن هجوما روسيا استهدف البنى التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود واحتياطيات القوات الأوكرانية التي جمعتها لتنفيذ هجومها المضاد".

وأوضحت وكالة "أونيان"، أن الانفجارات في بافلوغراد، وقعت بعد سقوط الصواريخ، مما أدى ذلك لاندلاع حريق ضخم، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المنطقة.

من جانبها ذكرت النسخة الأوكرانية من صحيفة Klymenko Time، في وقت سابق، أن الانفجارات وقعت في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.