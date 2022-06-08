انفجارات عنيفة تهز "دونيتسك"

هزت انفجارات عنيفة مدينة دونيتسك، بعد قصف بالصواريخ والقذائف تعرضت له المدينة من قبل القوات الاوكرانية.

وأعلنت مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية أطلقت عشرات القذائف والصواريخ على وسط المدينة.

وقال المكتب أن الضربات أدت إلى اندلاع الحرائق في عدة أمكنة بينها بلدة بيسكي، حيث سقطت قذائف من عيار 155 ملم".

ومن جانبه، كتب المسؤول في مركز وقف إطلاق النار كولمزين على صفحته على منصة "تلغرام": "يستمر قصف الجزء الأوسط من المدينة على مقربة من ساحة لينين".

ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.