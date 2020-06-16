انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات جوية للتحالف السعودي

سمع دوي انفجارات عنيفة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليمنية صنعاء، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية.

وقال سكان محليون، إن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات جوية على مواقع متفرقة في صنعاء من بينها جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومحيطها وجبل عطان.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة مع سماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.

وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف تحلق بشكل مكثف في أجواء صنعاء.

وتأتي هذه الغارات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، اعتراض واسقاط عدد من الطائرات المسيرة دون طيار “المفخخة” أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة عسير السعودية.

وبحسب بيان التحالف فإن مجموع ما قد تم إسقاطه وتدميره من الطائرات بدون طيار التي أطلقت باتجاه السعودية “357 طائرة دون طيار”.

وتقود السعودية تحالفا عسكري داعم للحكومة الشرعية ضد مسلحي الحوثيين منذ نحو ست سنوات، بعد أشهر من اقتحام الحوثيين العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح. (د ب أ)