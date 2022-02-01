انفجارات عنيفة تهز صنعاء جراء غارات جوية

توالت انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال سكان محليون إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من تسع غارات جوية على محيط تبة التلفزون، و معسكر الصيانة، ومنطقة جربان، شمالي صنعاء.

وأوضح السكان، أن ألسنة اللهب شوهدت من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وأشار السكان إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف وعلو منخفض.

تأتي هذه الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين تنفيذ عملية هجومية ثالثة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ضد الإمارات، فيما أعلنت الأخيرة صباح الاثنين اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون صوب أراضيها.

وفي الوقت الذي توعد فيه الحوثيون بشن مزيد من الهجمات ضد الإمارات، حتى ينتهي”العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف )، ويرفع الحصار عن اليمن”، أكدت الإمارات أن هجمات الحوثيين”لن تمر دون رد”.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين الذين يتلقون الدعم من إيران من جهة ثانية، بعد انقلاب الأخيرين على الدولة وسيطرتهم على معظم اجزاء شمال البلاد بقوة السلاح.

وعلى الرغم من الدعوات الأممية والدولية المتكررة لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، تصاعدت حدة الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجانبين منذ مطلع العام الجاري، ما أسفر عن سقوط خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.