انفجارات عنيفة تهز صنعاء جراء غارات لطيران التحالف

قال شهود عيان في مدينة صنعاء إن انفجارات عنيفة هزت المدينة جراء غارات لطيران التحالف بقيادة السعودية على مواقع في شرق العاصمة اليمنية وغربها.

وأكدت مصادر أن مقاتلات التحالف العربي قد شنت، مساء الاثنين، غارات جوية على مواقع للحوثيين بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن مقاتلات التحالف استهدفت بسبع غارات جوية جبل عطان (مقر الوية الصواريخ)، جنوبي صنعاء، في حين استهدفت ثلاث غارات مواقع متفرقة في مديرية سنحان، شمالي العاصمة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات عنيفة، في حين شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين.

وتأتي هذه الغارات عقب هدوء حذر شهدته العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل تصعيد الحوثيين العسكري ضد السعودية، من خلال استهداف عدد من المواقع بالطائرات المسيرة من دون طيار. (وكالات)