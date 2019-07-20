انفجارات عنيفة في صنعاء اثر غارات جوية لمقاتلات التحالف

هز دوي انفجارات عنيفة اليوم السبت العاصمة اليمنية صنعاء إثر سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف شنت نحو عشر غارات جوية على معسكر الفريجة بمديرية أرحب شمال صنعاء، وحديقة 21 سبتمبر (معسكر الفرقة الأولى مدرع سابقاً)، ومعسكر الصباحة غربي العاصمة.

وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات هزت صنعاء، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق بشكل مكثف في أجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين.

واعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بدء عملية نوعية لضرب أهداف عسكرية وصفتها بـ”المشروعة” في صنعاء، مطالبة المدنيين بالإبتعاد عن المناطق المستهدفة.

وأوضح التحالف أن الأهداف شملت مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية تابعة لجماعة الحوثي. (د ب أ)