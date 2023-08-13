انفجارات غامضة في محيط دمشق (فيديو وصور)

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بسماع أصوات انفجارات في مناطق مجاورة للعاصمة دمشق في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنها تقوم حاليًا بالتحقق من صحة هذه الانفجارات وتحديد طبيعتها، دون تقديم تفاصيل إضافية في هذا الصدد.

في الوقت نفسه، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو زعموا أنها تُظهِر الانفجارات التي سُمِعَت في دمشق في ساعات الفجر.

وكتب ناشطون على فيسبوك: "سماع دوي انفجارات متتالية بمناطق عديدة بالعاصمة دمشق وضاحية قدسيا ومشروع دمر دون معرفة الأسباب حتى هذه اللحظة".

انفجار داخل قاعدة أمريكية

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، نقلاً عن مصادرها، أن انفجارًا وقع داخل قاعدة تابعة للجيش الأمريكي في منطقة الشدادي بريف محافظة الحسكة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من استهداف قواعدي "حقل العمر" و"غاز كونيكو" في ريف دير الزور الشمالي بصواريخ.

وذكرت الصحيفة أن قاعدة حقل غاز كونيكو شهدت استنفارًا صباح السبت بعد استهدافها بصاروخين، فيما تعرضت قاعدة حقل العمر لأربع قذائف صاروخية.

وأوضحت الصحيفة أن قاعدة حقل غاز كونيكو تعد مركزًا للتدريب وهبوط المروحيات، وقد تعرضت لثلاث هجمات أخرى خلال عام 2023.

تأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وخاصة في شرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشأن هذه الحوادث أو الهجمات على قواعده في سوريا.