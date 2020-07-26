انفجارات في قاعدة عسكرية بجنوب بغداد

أفادت مصادر أمنية بأن المستودع في القاعدة الذي وقعت فيه الانفجارات ويعد جزءا من قاعدة عسكرية تستخدمها كل من الشرطة العراقية والفصائل المسلحة، اشتعلت فيه النار في أغسطس آب من العام الماضي.

ذكر الجيش العراقي في بيان أن مستودع أسلحة تابع لقوة الشرطة الاتحادية العراقية في ضواحي بغداد الجنوبية انفجر يوم الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين.

وقالت خلية الإعلام الأمني ”في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم الأحد ... حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب (طريق) سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر“.

وأمكن سماع عدة انفجارات في بغداد مساء الأحد.

وأفادت مصادر أمنية بأن المستودع، الذي يعد جزءا من قاعدة عسكرية تستخدمها كل من الشرطة العراقية والفصائل المسلحة، اشتعلت فيه النار في أغسطس آب من العام الماضي.

وتسبب الحريق أيضا في انفجارات سُمع دويها في أنحاء بغداد، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 29 آخرين. ولم ترد بعد أنباء بشأن القتلى أو الجرحى يوم الأحد.

