غارات اسرائيلية على معاقل الاسد

افادت مصادر سورية متطابقة عن سماع دوي انفجارات وحرائق في عدة مدن في على الساحل السوري، واكدت سقوط صواريخ من جهات مجهولة اسفرت عن حرائق ، واضافت ان الانفجارات سمعت في طرطوس واللاذقية وجبلة وهي المدن التيتعتبر معقل الرئيس السوري بشار الاسد

وفيما بعد اعلنت قنوات الاخبار الرسمية السورية ان الدفاعات الجوية تصدت لعدوان اسرائيلي بالصواريخ في اللاذقية ومصياف والحفة

وقالت مصادر في المعارضة السوريةان "أكثر من 35 صاروخ نزل على معمل الكبتكول لصاحبه وسيم بديع الأسد مع شركة ألتون في منطقة الهنادي في اللاذقية وتم مسح المعمل بالكامل" فيما اكدت المصادر الرسمية السورية استهداف معملا للمواد البلاستيكية

صورة خاصة بعدسة مراسل #شام_إف_إم بالقرب من #رأس_شمرا لإحدى مواقع الانفجارات التي سمعت في اللاذقية تم النشر بواسطة ‏Sham fm شام اف ام‏ في الثلاثاء، ٤ مايو ٢٠٢١

الانباء متضاربة بخصوص الاصوات المسموعة في اللاذقية جبلة وطرطوس بانتظار المصادر الرسمية تم النشر بواسطة ‏اللاذقية الآن‏ في الثلاثاء، ٤ مايو ٢٠٢١

0