غارات اسرائيلية على حلب
انفجارات مجهولة في محيط مطار مدينة حلب
افاد التلفزيون السوري وواسائل اعلام محلية موالية عن وقوع انفجارات مجهولة في محيط مطار مدينة حلب كبرى المدن السورية
وتحدثت المصادر السورية عن عدوان اسرائيلي واكدت ان الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على منطقة الشيخ نجار بريف حلب الشرقي واسقطت عددا من الأهداف
واعلن مصدر عسكري سوري ان الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في منطقة الشيخ نجار شمال شرق حلب والأضرار اقتصرت على الماديات
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