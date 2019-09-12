انفجارات واصوات اشتباكات مسلحة في عدن

سمع دوي انفجارين في مدينة عدن جنوبي اليمن الخميس، اعقبهما اصوات اشتباكات محدودة باسلحة نارية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن السكان قولهم إن دوي انفجار سمع في منطقة خور مكسر أعقبه انفجار ثان في منطقة دار سعد بالقرب من حي البساتين.

ولفتت وسائل الإعلام، إلى أنه سمع عقب الانفجار الثاني اشتباكات مسلحة استمرت لدقائق، حيث تم استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

يشار إلى أن حوارا يجري في مدينة جدة السعودية، بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد انسحاب الأخير من عدن.

ورحبت السعودية والإمارات في وقت سابق باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

وشدد البلدان في بيان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينها الفتنة.