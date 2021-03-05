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انفجارات وحرائق جراء قصف سوق للمحروقات في حلب

منشور 05 آذار / مارس 2021 - 06:18
قصفا صاروخيا نفذته جهة مجهولة اسفر عن سقوط ضحايا
قصفا صاروخيا نفذته جهة مجهولة اسفر عن سقوط ضحايا

قالت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان قصفا صاروخيا نفذته جهة مجهولة اسفر عن سقوط ضحايا في منطقة معبر الحمران جنوب غربي جرابلس شمال شرق مدينة حلب السورية ، وقالت ان صواريخ بالستية استهدفا سوقا للمحروقات .

واشار المصدر ان الإنفجارات الضخمة رافقت الحدث فيما شوهد احتراق للسيارات والمنازل، واتهمت المصادر قوات الرئيس السوري بشار الاسد باستهداف سوقا للمحروقات في المنطقة 

الى ذلك افادت تقارير اعلامية مقربة من نظام الاسد عن انفجارات عنيفة في محيط قرية ترحين بريف منطقة الباب وقرب معبر الحمران بريف جرابلس جراء استهداف صاروخي لحراقات تكرير النفط غير الشرعية التابعة للميليشيات المدعومة تركياً.

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