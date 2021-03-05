انفجارات وحرائق جراء قصف سوق للمحروقات في حلب

قالت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان قصفا صاروخيا نفذته جهة مجهولة اسفر عن سقوط ضحايا في منطقة معبر الحمران جنوب غربي جرابلس شمال شرق مدينة حلب السورية ، وقالت ان صواريخ بالستية استهدفا سوقا للمحروقات .

🚨 | #فوری | حمله هوایی روسیه به گذرگاه #الحمران واقع در جرابلس سوریه |



🔹در حمله تاکنون ۳ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شده اند.



🔹الحمران یکی از محل‌های قاچاق نفت سوریه است. pic.twitter.com/plOIHE2ifM — نجاح محمد علي (@najahmalii) March 5, 2021

صارو خ تاني من البحر يستهدف محيط جرابلس pic.twitter.com/Ok698z7LeR — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) March 5, 2021

واشار المصدر ان الإنفجارات الضخمة رافقت الحدث فيما شوهد احتراق للسيارات والمنازل، واتهمت المصادر قوات الرئيس السوري بشار الاسد باستهداف سوقا للمحروقات في المنطقة

ضحايا مدنيون وحرائق ضخمة اندلعت نتيجة قصف صاروخي مجهول المصدر، استهدف قرية الحمران بريف جرابلس شرقي حلب قبل قليل، تعمل فرقنا بالمكان حتى اللحظة بإخماد الحرائق وانتشال العالقين بين ألسنة اللهب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/BemD0Jkl0F — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 5, 2021

الى ذلك افادت تقارير اعلامية مقربة من نظام الاسد عن انفجارات عنيفة في محيط قرية ترحين بريف منطقة الباب وقرب معبر الحمران بريف جرابلس جراء استهداف صاروخي لحراقات تكرير النفط غير الشرعية التابعة للميليشيات المدعومة تركياً.

#حلب: انفجارات عنيفة في محيط قرية #ترحين بريف منطقة الباب وقرب معبر الحمران بريف جرابلس جراء استهداف صاروخي لحراقات تكرير النفط غير الشرعية التابعة للميليشيات المدعومة تركياً. pic.twitter.com/xwA6A31OPB — أخبار سوريا الوطن Syria 🇸🇾 (@SyriawatanNews) March 5, 2021

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