انفجارات وسط دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الثلاثاء إن انفجارا هز ساحة الأمويين في دمشق.

ونقلت وكالة انباء سانا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة الأمويين بدمشق.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مدنيا قتل وجرح آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة مركونة بالقرب من ملعب تشرين بالعاصمة دمشق.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن عن سقوط قتيلين

ويعد الانفجار، الرابع من نوعه خلال شهر في دمشق، حيث أصيب شخصان بجروح، الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة "بيك أب"، في منطقة المرجة وسط العاصمة السورية.

وقبل ذلك، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة، الثلاثاء الماضي في منطقة باب مصلى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.