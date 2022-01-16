انفجاران يستهدفان مصرفا ومتجرا للمشروبات الكحولية ببغداد

هز انفجاران متتابعان العاصمة العراقية بغداد مساء الاحد، استهدف أحدهما مصرفا والاخر متجرا للمشروبات الكحولية.

وقال شهود ان الانفجارين استهدفا مصرف "جيهان الأهلي" في منطقة الكرادة، ومحلا لبيع المشروبات الكحولية في المنطقة نفسها.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح التحقيق في حادثين متزامين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول إنفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق.

فيما أعلن قائد عمليات بغداد عن سقوط جريحين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة.

وقال مصدر امني وفي وقت سابق ان اهالي العاصمة سمعوا دوي انفجارين لم تعرف طبيعتهما على الفور.

وقال شهود ان احد الانفجارين سمع دويه في ساحة الواثق داخل منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما وقع الثاني قرب المسرح الوطني.

وشوهدت سيارات الاطفاء والاسعاف تتجه صوب ساحة الواثق.

ويأتي ذلك بعد تعرض عدد من المقار الحزبية والسياسية في بغداد إلى هجمات مسلحة، تقول الحكومة العراقية إن التحقيقات جارية للكشف عن منفذيها.

#بالفيديو..

من موقع التفجير في منطقة الكرادة وسط بغداد .#قناة_النجباء_الفضائية pic.twitter.com/dk8R1E7V0R — قناة النجباء الفضائية (@NujabaTv) January 16, 2022

وعادت الأجواء الملتهبة إلى داخل العراق، بعد قيام عناصر مسلحة مجهولة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، إلى جانب قصف القواعد العسكرية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع العام الجديد، تعرضت مواقع في بغداد والأنبار وصلاح الدين إلى 6 هجمات، استخدم فيها 16 صاروخا ومسيرة من بينها "طائرات انتحارية".

ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.