انفجار بركان شيفيلوش شرقي روسيا ينشر سحابة رماد على مسافة مئات الكيلومترات

ادى انفجار بركان شيفيلوش في أقصى شرق روسيا الثلاثاء، الى نشر سحابة رماد كثيفة على مسافة مئات الكيلومترات، فيما اطلقت السلطات تحذيرا من مخاطر محتملة على حركة الطيران.

وقال فريق الاستجابة للثورات البركانية في شبه جزيرة كامتشاتكا ان البركان الذي انفجر صباحا اطلق عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا، فيما اكد الفرع المحلي لأكاديمية العلوم الروسية ان ارتفاع العمود وصل الى 20 كيلومترا.

واوضح فريق الاستجابة الذي اصدر رمز تحذير احمر، ان الثوران لا يزال مستمرا، متوقعا ان ينفجر عمود الرماد في أي وقت، ما قد يتسبب بمخاطر على الرحلات الجوية، خصوصا التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

واظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انفجار البركان وظهور سحابة رماد ضخمة فوق الغابات المجاورة، والتي لم تلبث ان انتشرت في المنطقة مغطية القرى المحيطة بطبقة ناهزت سماكتها العشر سنتمترات.

Massive eruption of Shiveluch volcano in Russia’s far eastern Kamchatka Peninsula poses increased threat to air traffic pic.twitter.com/dPRApmTbyq — Constitutionalist 💯 🇺🇲 (@Kc_Casey1) April 11, 2023

وهذه السماكة للرماد المتراكم هي ألاعلى منذ 60 عاما، بحسب السلطات.

وقال حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف عبر تلغرام، إنه تقرر اغلاق المدارس في المنطقة حتى إشعار آخر، مضيفا انه سيتم إرسال أطباء "لزيارة كل منزل وشقة" في شبه الجزيرة التي يقطنها اقل من 12 الف شخص.

وحث سولودوف السكان البقاء في منازلهم.