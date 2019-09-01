انفجار "بقرتين مفخختين" في قرية عراقية.. والاتهام لـ"داعش"

سمع سكان قرية عراقية دوي انفجارين، تبين لاحقا أن "بقرتين مفخختين" انفجرتا، وسط اتهام لتنظيم الدولة.

وأفاد موقع قناة "روسيا اليوم" أن الحادثة، التي وقعت بقرية "الإصلاح" التابعة لمحافظة ديالى (شمال)، تسببت بإصابة مواطن بجروح.

ونقل المصدر عن مواطنين أن سكان القرية قاتلوا ضد التنظيم إبان سيطرته على المنطقة، ما يرجّح إقدام عناصره على تفخيخ البقرتين وتفجيرهما انتقاما.

ومؤخرا، ازداد نشاط التنظيم بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عملياته في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين (شمالا)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.