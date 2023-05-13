انفجار بقوة قنبلة نووية بعد ضربة روسية في اوكرانيا (فيديوهات)

زلزل انفجار ضخم بقوة قنبلة نووية صغيرة مدينة خميلنيتسكي غربي اوكرانيا عقب ضربة روسية استهدفت موقعا يضم مستودعات ذخائر لقوات كييف قدرت تقارير قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

ووثق تسجيل فيديو الانفجار الذي وقع ليل الجمعة/السبت وتسبب في اطلاق كرة هائلة من اللهب وعمود دخان ارتفع الى مسافة كبيرة في السماء، وتلا ذلك موجات صدمة ضخمة امتدت عدة كيلومترات.



وتظهر في التسجيل انفجارات قوية اخرى في الموقع لكنها اقل ضخامة.

وقالت وسائل اعلام روسية ان الانفجار نجم عن هجوم صاروخي استهدف مصنع "كاتيون" للاكترونيات الصناعية الذي يضم مستودعات ذخائر للجيش الاوكراني.

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بحسب المعلومات فإن قيمة الذخيرة التي تم تدميرها في مستودع ذخيرة خميلنيتسكي حوالي 500 مليون دولار.

التابعة لحلف الناتو. pic.twitter.com/vGglXthcpH — خالد الغماري‎ (@khaledalghmaary) May 13, 2023

وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن مقتل عدد غير محدد من الجنود الاوكرانيين المتمركزين في محيط المصنع الواقع قرب قرية جروزيفيتسا غربي خميلنيتسكي.

وبحسب المصادر نفسها، فقد استهدفت الضربة مستودع أسلحة الصواريخ والذخيرة رقم 649 في خميلنيتسكي، والذي يحوي ما قيمته نحو نصف مليار دولار من الذخائر التي قدمها الغرب للجيش الاوكراني.

قصف صاروخي روسي يطال مستودع للذخيرة بالقرب من مصنع لالكترونيات في خميلنيتسكي.

كذلك قصفت #روسيا بالصواريخ مصنع في ترنوبيل.

وانباء قبل قليل عن قصف صاروخي روسي لمدينة خاركيف. pic.twitter.com/1zD3CaFg59 — Feras Bourzan🌻 (@FBourzan) May 13, 2023

ومع ان الموقع المستهدف بعيدا عن التجمعات المدنية، لكن وسائل اعلام اوكرانية قالت ان موجات الصدمة التي نجمت عنه تسببت في اصابة اكثر من عشرين شخصا يقيمون على بعد كيلومترات من الموقع المستهدف.

#إرهاصات_الحرب_العالمية

دمرت وحدات الجيش الروسي بضربة صاروخية موجعة مستودع ضخم للذخيرة تابع للناتو في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا ،وتقدر الخسائر بعشرات الملايين من الدولارت pic.twitter.com/frgX2Oxpwm — صوت الحق (@AlqadmAlthar) May 13, 2023

ووصف معلقون الانفجار بانه الاكبر الذي يهز اوكرانيا منذ بدء الحرب فيها في شباط/فبراير العام المضي.

وقال موقع "بوابة اوكرانيا" ان 21 شخصا اصيبوا جراء الانفجار الذي نجم عن هجوم بطائرة روسية مسيرة.

ونقل الموقع عن سيرهي تيورين، النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خميلنيتسكي قوله ان الجيش الروسي "هاجم .. مرة أخرى خميلنيتسكي بطائرة مسيرة".

🔥♦️🔥..لقطات جديدة 👇🏿للانفجار الهائل في مستودع ذخيرة في خميلنيتسكي، أوكرانيا بعد قصفه بضربه نوعية

من قبل القوات الروسية..👇🏿🔥👇🏿🔥👇🏿🔥 pic.twitter.com/pq0RDUcUD9 — Abumysara Elsharif (@AbumysaraSharif) May 13, 2023

واضاف تيورين ان الهجوم استهدف منشأة بنية تحتية حيوية في المنطقة، ودون الكشف عن طبيعة هذه المنشأة.

وتابع انه برغم وقوع المنشأة خارج تجمعات المدنيين، لكن موجات الصدمة القوية التي اطلقها الانفجار تسببت في تحطيم النوافذ والابواب والاسقف في المباني العالية وكذلك في مؤسسات تعليمية وطبية وادارية في العديد من تلك التجمعات.