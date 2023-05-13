انفجار بقوة قنبلة نووية بعد ضربة روسية في اوكرانيا (فيديوهات)

زلزل انفجار ضخم بقوة قنبلة نووية صغيرة مدينة خميلنيتسكي غربي اوكرانيا عقب ضربة روسية استهدفت موقعا يضم مستودعات ذخائر لقوات كييف قدرت تقارير قيمتها بمئات ملايين الدولارات.
ووثق تسجيل فيديو الانفجار الذي وقع ليل الجمعة/السبت وتسبب في اطلاق كرة هائلة من اللهب وعمود دخان ارتفع الى مسافة كبيرة في السماء، وتلا ذلك موجات صدمة ضخمة امتدت عدة كيلومترات.
وتظهر في التسجيل انفجارات قوية اخرى في الموقع لكنها اقل ضخامة.
وقالت وسائل اعلام روسية ان الانفجار نجم عن هجوم صاروخي استهدف مصنع "كاتيون" للاكترونيات الصناعية الذي يضم مستودعات ذخائر للجيش الاوكراني.
وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن مقتل عدد غير محدد من الجنود الاوكرانيين المتمركزين في محيط المصنع الواقع قرب قرية جروزيفيتسا غربي خميلنيتسكي.
وبحسب المصادر نفسها، فقد استهدفت الضربة مستودع أسلحة الصواريخ والذخيرة رقم 649 في خميلنيتسكي، والذي يحوي ما قيمته نحو نصف مليار دولار من الذخائر التي قدمها الغرب للجيش الاوكراني.
ومع ان الموقع المستهدف بعيدا عن التجمعات المدنية، لكن وسائل اعلام اوكرانية قالت ان موجات الصدمة التي نجمت عنه تسببت في اصابة اكثر من عشرين شخصا يقيمون على بعد كيلومترات من الموقع المستهدف.
ووصف معلقون الانفجار بانه الاكبر الذي يهز اوكرانيا منذ بدء الحرب فيها في شباط/فبراير العام المضي.
وقال موقع "بوابة اوكرانيا" ان 21 شخصا اصيبوا جراء الانفجار الذي نجم عن هجوم بطائرة روسية مسيرة.
ونقل الموقع عن سيرهي تيورين، النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خميلنيتسكي قوله ان الجيش الروسي "هاجم .. مرة أخرى خميلنيتسكي بطائرة مسيرة".
واضاف تيورين ان الهجوم استهدف منشأة بنية تحتية حيوية في المنطقة، ودون الكشف عن طبيعة هذه المنشأة.
وتابع انه برغم وقوع المنشأة خارج تجمعات المدنيين، لكن موجات الصدمة القوية التي اطلقها الانفجار تسببت في تحطيم النوافذ والابواب والاسقف في المباني العالية وكذلك في مؤسسات تعليمية وطبية وادارية في العديد من تلك التجمعات.